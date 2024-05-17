Ленинградская АЭС пополнила линейку медицинских изотопов

Получение лицензии на его наработку открыло путь к производству данного препарата. Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда выразил надежду, что терапия с использованием этого изотопа сможет уменьшить потребление наркотических анальгетиков и замедлить прогрессирование раковых метастазов.

Планы Росатома предусматривают наращивание производства медицинских изотопов не только на Ленинградской АЭС, но и на Курской и Смоленской атомных станциях, что позволит расширить спектр лекарственных препаратов, доступных для лечения онкологических и травматологических заболеваний, отмечено в сообщении.