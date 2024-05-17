Ленинградская АЭС пополнила линейку медицинских изотопов

Опубликовано 17 мая 2024, 21:27
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Ленинградская АЭС пополнила линейку медицинских изотоповПрошло тестирование производство
Росатоме сообщил на своем официальном сайте, что на Ленинградской атомной электростанции (АЭС) успешно провели тестирование производства самария-153 — медицинского изотопа, применяемого для облегчения боли при раковых метастазах в костях и в травматологии.
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Получение лицензии на его наработку открыло путь к производству данного препарата. Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда выразил надежду, что терапия с использованием этого изотопа сможет уменьшить потребление наркотических анальгетиков и замедлить прогрессирование раковых метастазов.
Планы Росатома предусматривают наращивание производства медицинских изотопов не только на Ленинградской АЭС, но и на Курской и Смоленской атомных станциях, что позволит расширить спектр лекарственных препаратов, доступных для лечения онкологических и травматологических заболеваний, отмечено в сообщении.