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В России
Опубликовано 17 мая 2024, 21:27
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Ленинградская АЭС пополнила линейку медицинских изотопов

Прошло тестирование производство
Росатоме сообщил на своем официальном сайте, что на Ленинградской атомной электростанции (АЭС) успешно провели тестирование производства самария-153 — медицинского изотопа, применяемого для облегчения боли при раковых метастазах в костях и в травматологии.
Ленинградская АЭС пополнила линейку медицинских изотопов

© Ferra.ru

Получение лицензии на его наработку открыло путь к производству данного препарата. Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда выразил надежду, что терапия с использованием этого изотопа сможет уменьшить потребление наркотических анальгетиков и замедлить прогрессирование раковых метастазов.

Планы Росатома предусматривают наращивание производства медицинских изотопов не только на Ленинградской АЭС, но и на Курской и Смоленской атомных станциях, что позволит расширить спектр лекарственных препаратов, доступных для лечения онкологических и травматологических заболеваний, отмечено в сообщении.

Источник:Росатом
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#исследование
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#наука
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#лечение рака