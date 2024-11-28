В России
Опубликовано 28 ноября 2024, 20:16
1 мин.

Ленинградская область и «Яндекс» будут совместно развивать робототехнику

И беспилотный транспорт
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион и инженерный центр «Яндекса» договорились о расширении сотрудничества в области робототехники и автономного транспорта
Ленинградская область и «Яндекс» будут совместно развивать робототехнику

© Ferra.ru

Губернатор предложил использовать Ленобласть как пилотную площадку для различных проектов инженерного центра, включая внедрение складских роботов на местных предприятиях и испытания беспилотных автомобилей — как грузовых, так и пассажирских. Такие технологии позволят сделать область более инновационной и улучшить инфраструктуру.

Дрозденко отметил, что инженерный центр «Яндекса» активно работает над разработкой и тестированием новых технологий, которые могут стать частью повседневной жизни. Одним из ярких примеров уже являются роботы-доставщики, которые с недавних пор активно работают в городах региона. Эти технологии не только облегчают жизнь, но и помогают решить проблему кадров в экономике.