Ленинградская область и «Яндекс» будут совместно развивать робототехнику

Опубликовано 28 ноября 2024, 20:161 мин.
Ленинградская область и «Яндекс» будут совместно развивать робототехникуИ беспилотный транспорт
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион и инженерный центр «Яндекса» договорились о расширении сотрудничества в области робототехники и автономного транспорта
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Губернатор предложил использовать Ленобласть как пилотную площадку для различных проектов инженерного центра, включая внедрение складских роботов на местных предприятиях и испытания беспилотных автомобилей — как грузовых, так и пассажирских. Такие технологии позволят сделать область более инновационной и улучшить инфраструктуру.
Дрозденко отметил, что инженерный центр «Яндекса» активно работает над разработкой и тестированием новых технологий, которые могут стать частью повседневной жизни. Одним из ярких примеров уже являются роботы-доставщики, которые с недавних пор активно работают в городах региона. Эти технологии не только облегчают жизнь, но и помогают решить проблему кадров в экономике.