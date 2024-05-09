«Лента» расширила программу роботов-уборщиков в магазинах

Тестирование проводилось в магазине «Супер Лента» в районе Марьино. Робот полностью автономен и хорошо ориентируется в помещении, обеспечивая высокий уровень чистоты благодаря своим функциям подметания, пылесоса и мойки полов.

По словам представителей сети «Супер Лента», использование роботов-уборщиков помогает сократить время и ресурсы, которые раньше требовались для уборки помещений, а также делает магазины более привлекательными для покупателей. В настоящее время планируется использование более 100 роботов в действующих и новых магазинах «Ленты».

Первый робот-уборщик уже приступил к работе в магазине «Супер Лента» на Новочеркасском бульваре в Москве.