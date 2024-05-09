«Лента» расширила программу роботов-уборщиков в магазинах

Опубликовано 09 мая 2024, 13:55
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«Лента» расширила программу роботов-уборщиков в магазинахПрошло тестирование
Сеть магазинов «Лента» завершила испытания автоматической поломоечной машины Pudu CC1 и приступила к использованию робота-уборщика в одном из своих супермаркетов в Москве.
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Тестирование проводилось в магазине «Супер Лента» в районе Марьино. Робот полностью автономен и хорошо ориентируется в помещении, обеспечивая высокий уровень чистоты благодаря своим функциям подметания, пылесоса и мойки полов.
По словам представителей сети «Супер Лента», использование роботов-уборщиков помогает сократить время и ресурсы, которые раньше требовались для уборки помещений, а также делает магазины более привлекательными для покупателей. В настоящее время планируется использование более 100 роботов в действующих и новых магазинах «Ленты».
Первый робот-уборщик уже приступил к работе в магазине «Супер Лента» на Новочеркасском бульваре в Москве.