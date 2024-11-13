Лесную технику начали отслеживать по «ЭРА-ГЛОНАСС»

Экспериментальная программа охватила три региона: Архангельскую, Ульяновскую и Костромскую области. Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак подчеркнул, что успешный опыт этих регионов станет основой для масштабирования проекта по всей стране.

Райкевич отметил, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» не нова для России: к ней уже подключено свыше 300 тысяч транспортных средств по всей стране, что позволяет мониторить передвижение автотранспорта в режиме реального времени.