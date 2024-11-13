Опубликовано 13 ноября 2024, 12:261 мин.
Лесную технику начали отслеживать по «ЭРА-ГЛОНАСС»Первые 600 машин уже на связи с новой системой
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» начала мониторинг лесной техники, подключив к своим данным первые 600 транспортных средств. Об этом сообщил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. По его словам, проект реализуется совместно с Минпромторгом и Рослесхозом, что позволит контролировать оборот древесины и улучшить лесопожарную безопасность.
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Экспериментальная программа охватила три региона: Архангельскую, Ульяновскую и Костромскую области. Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак подчеркнул, что успешный опыт этих регионов станет основой для масштабирования проекта по всей стране.
Райкевич отметил, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» не нова для России: к ней уже подключено свыше 300 тысяч транспортных средств по всей стране, что позволяет мониторить передвижение автотранспорта в режиме реального времени.