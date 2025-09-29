ЛЭТИ и «Росэнергоатом» объединятся для подготовки инженеров

Стороны договорились развивать образовательные программы и формировать систему обучения, которая позволит готовить инженеров для атомных станций. Отдельное внимание уделено созданию курсов по автоматизированным системам управления технологическими процессами. Университет и компания уже сотрудничают в этой области с 2024 года и имеют результаты в разработке учебных программ и профессиональной аккредитации.

Подписание состоялось при участии представителей руководства «Росатома». Соглашение закрепили ректор ЛЭТИ Виктор Шелудько и первый заместитель генерального директора «Росэнергоатома» Джумбери Ткебучава.

В рамках партнёрства студенты смогут участвовать в конкурсах научных работ и отраслевых чемпионатах REASkills и AtomSkills. Также предусмотрены профориентационные мероприятия, включая технические экскурсии на атомные станции.