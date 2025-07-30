ЛЭТИ разработал защищенную платформу для ИИ в госструктурах

Платформа работает в изолированном сетевом сегменте без доступа в интернет, что исключает кибератаки и несанкционированный доступ к информации. Система адаптируется под конкретные задачи — от подготовки отчетов до анализа документации и генерации проектных решений.

Как пояснил директор института им. А. С. Попова Антон Зарубин, традиционные ИТ-системы не обеспечивают достаточной защиты при работе с ИИ. Новая разработка решает эту проблему, позволяя госучреждениям автоматизировать процессы без риска потери контроля над данными.

Сейчас платформа проходит тестирование в нескольких государственных структурах и крупных компаниях. В перспективе она может упростить документооборот и аналитическую работу, сохраняя при этом требования к информационной безопасности.

Проект развивается в рамках Института ИИ им. А. С. Попова.