В России
Опубликовано 06 ноября 2024, 17:05
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ЛЭТИ создал институт для разработки компонентов новой электроники

Новый институт будет работать с карбидом кремния
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» создал новый Институт силовой электроники и фотоники, который сосредоточится на разработке инновационных материалов и компонентов для электроники нового поколения. Основное внимание будет уделено использованию карбида кремния, что обеспечит независимость отечественных производителей в переходе на новые технологии.
ЛЭТИ создал институт для разработки компонентов новой электроники

© Ferra.ru

Институт, включающий Центр микротехнологии и диагностики и коллективы кафедры микро- и наноэлектроники, объединяет около 60 специалистов. В рамках реализации программы «Приоритет 2030» университет активно сотрудничает с промышленностью, что позволит эффективно разрабатывать новые электронные компоненты, включая диоды Шоттки на основе карбида кремния.

Одной из ключевых задач института станет создание особо чистого сырья для производства карбида кремния в сотрудничестве с Александровским заводом полупроводниковых приборов. Специалисты ЛЭТИ также займутся производством компонентов для фотонной электроники, что откроет новые горизонты для промышленности.

Институт также будет работать над созданием карбид-кремниевых приборов в партнерстве с ООО «ЛЭТИЭЛ», которое разрабатывает технологии для силовой электроники. В результате ЛЭТИ планирует сформировать конкурентоспособную линейку продуктов для различных отраслей, включая высокотехнологичную микроэлектронику.