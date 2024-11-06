ЛЭТИ создал институт для разработки компонентов новой электроники

Институт, включающий Центр микротехнологии и диагностики и коллективы кафедры микро- и наноэлектроники, объединяет около 60 специалистов. В рамках реализации программы «Приоритет 2030» университет активно сотрудничает с промышленностью, что позволит эффективно разрабатывать новые электронные компоненты, включая диоды Шоттки на основе карбида кремния.

Одной из ключевых задач института станет создание особо чистого сырья для производства карбида кремния в сотрудничестве с Александровским заводом полупроводниковых приборов. Специалисты ЛЭТИ также займутся производством компонентов для фотонной электроники, что откроет новые горизонты для промышленности.

Институт также будет работать над созданием карбид-кремниевых приборов в партнерстве с ООО «ЛЭТИЭЛ», которое разрабатывает технологии для силовой электроники. В результате ЛЭТИ планирует сформировать конкурентоспособную линейку продуктов для различных отраслей, включая высокотехнологичную микроэлектронику.