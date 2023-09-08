Лидеры десяти стран примут участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Лидеры десяти стран примут участие в Восточном экономическом форуме во ВладивостокеВосточный Экономический Форум во Владивостоке пройдет с 10 по 13 сентября 2023 года
Как передает РИА Новости, первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина рассказала в эфире телеканала "ОТВ-Прим", что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке ожидается присутствие представителей десяти стран.
По словам Веры Щербины, ожидаются представители из Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Филиппин, Казахстана, Сингапура, Монголии и Индии. Также будут вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин, который представит Китайскую Народную Республику и посол республики Беларусь Дмитрий Крутой и представители Корейской Народной Демократической Республики.
Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, . Будут ... Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи - как на уровне губернатора, так и на моем уровне.
Восточный Экономический Форум во Владивостоке пройдет с 10 по 13 сентября 2023 года. Проходить будет на территории Дальневосточного федерального университета.