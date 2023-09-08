Лидеры десяти стран примут участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, . Будут ... Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи - как на уровне губернатора, так и на моем уровне.