Лига Цифровой Экономики начала проводить сертификационные испытания ПО

Компания оказывает услуги, используя продукты не зависящие от импорта на базе собственной лаборатории, которая получила аккредитацию ФСТЭК России.

Компания предлагает услуги сертификационных испытаний программного обеспечения, средств защиты информации и программ, хранящие в себе встроенные механизмы защиты, которые используют в государственных ИТ-системах, в финансовом секторе, а также на объектах, которые анализируют информацию, составляющую государственную тайну.

Услуги предлагаются коммерческим заказчикам, а также государственным.

В компании помогут провести анализ программной документации, доработать и подготовить документы к сертификации.

В услуги сертификации входят управление проектом и его сопровождение по сертификации, проведение всех испытаний по методике ФСТЭК России для выявления уязвимостей, а также не декларированных возможностей в ПО, и взаимодействие с ФСТЭК до получения сертификата соответствия требованиям по безопасности информации.

Специалисты Лиги Цифровой Экономики имеют многолетний опыт положительных сертификаций продуктов гражданского и военного назначения, например, продукты компаний «Лаборатория Касперского», SAP, Microsoft, «Центрсвязьинформ», также продукты высокоскоростных систем передачи «Супертел ДАЛС» и др..

Благодаря работе специалистов лаборатории Лиги было получено более 300 сертификатов.