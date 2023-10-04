Лига Цифровой Экономики начала проводить сертификационные испытания ПО

Лига Цифровой Экономики начала проводить сертификационные испытания ПОБлагодаря специалистам компании было получено более 300 сертификатов
Компания «ТЕХКОНСУР», которая входит в Лигу Цифровой Экономики, начала проводить сертификационные испытания программного обеспечения, содержащего в себе встроенные механизмы защиты информации.
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Компания оказывает услуги, используя продукты не зависящие от импорта на базе собственной лаборатории, которая получила аккредитацию ФСТЭК России.
Компания предлагает услуги сертификационных испытаний программного обеспечения, средств защиты информации и программ, хранящие в себе встроенные механизмы защиты, которые используют в государственных ИТ-системах, в финансовом секторе, а также на объектах, которые анализируют информацию, составляющую государственную тайну.
Услуги предлагаются коммерческим заказчикам, а также государственным.
В компании помогут провести анализ программной документации, доработать и подготовить документы к сертификации.
В услуги сертификации входят управление проектом и его сопровождение по сертификации, проведение всех испытаний по методике ФСТЭК России для выявления уязвимостей, а также не декларированных возможностей в ПО, и взаимодействие с ФСТЭК до получения сертификата соответствия требованиям по безопасности информации.
Специалисты Лиги Цифровой Экономики имеют многолетний опыт положительных сертификаций продуктов гражданского и военного назначения, например, продукты компаний «Лаборатория Касперского», SAP, Microsoft, «Центрсвязьинформ», также продукты высокоскоростных систем передачи «Супертел ДАЛС» и др..
Благодаря работе специалистов лаборатории Лиги было получено более 300 сертификатов.
Наши ключевые преимущества – опыт, высокий уровень компетенций и технологичность. Лаборатория проводит испытания при помощи средств ведущих отечественных исследовательских организаций, open source-решений, а также собственных разработок. Наши специалисты принимали участие в проектах сертификации программного обеспечения по требованиям безопасности информации в Минобороны России и ФСТЭК России. Эта экспертиза особенно актуальна в современных условиях, когда число кибератак на отечественные организации возросло многократно.
У компания есть весь комплект лицензий ФСТЭК России и ФСБ России в области защиты информации.
Также имеются сертификаты соответствия системы менеджмента качества и системы менеджмента информационной безопасности требованиям действующих нормативных документов.