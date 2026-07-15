Ликсутов назвал беспилотники основой транспорта будущего

Он отметил, что беспилотные технологии должны пройти полный цикл проверки. Только после многочисленных тестов и доработки всей транспортной системы можно будет убедиться в их безопасности, надежности и удобстве.

Еще одной важной задачей Ликсутов назвал дальнейшее снижение числа дорожно-транспортных происшествий в столице. По его мнению, необходимо продолжать работу над тем, чтобы аварийность и смертность на дорогах Москвы уменьшалась.