В России
Опубликовано 15 июля 2026, 21:42
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Ликсутов назвал беспилотники основой транспорта будущего

В Москве рассчитывают снизить аварийность
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в беседе с ТАСС рассказал, что развитие беспилотного транспорта станет одним из ключевых направлений транспортной системы будущего. При этом, по его словам, перед массовым внедрением необходимо провести большое количество испытаний и пилотных поездок.
Ликсутов назвал беспилотники основой транспорта будущего

© Ferra.ru

Он отметил, что беспилотные технологии должны пройти полный цикл проверки. Только после многочисленных тестов и доработки всей транспортной системы можно будет убедиться в их безопасности, надежности и удобстве.

Еще одной важной задачей Ликсутов назвал дальнейшее снижение числа дорожно-транспортных происшествий в столице. По его мнению, необходимо продолжать работу над тем, чтобы аварийность и смертность на дорогах Москвы уменьшалась.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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