Линейный элеватор для зерна запустят в Алтайском крае

Этот проект усилит экспорт сельскохозяйственной продукции, повысив его объем до 500 тысяч тонн в год.

По словам Валерия Дубровского строительство этого линейного элеватора начнется в начале 2024 года и завершится в первом квартале 2026 года. После этого ожидается увеличение поставок с 200 тысяч тонн до 500 тысяч тонн ежегодно.

Этот проект является частью стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Инвестиции в строительство линейного элеватора оцениваются в 4,7 миллиарда рублей.