Линейный элеватор для зерна запустят в Алтайском крае

Линейный элеватор для зерна запустят в Алтайском краеВ 2026 году
Валерий Дубровский, первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию и реализации приоритетных проектов ООО "ЭПТ" рассказал, что в Алтайском крае в 2026 году планируется запустить линейный элеватор, предназначенный для хранения и переработки зерновых, зернобобовых и масличных культур, пишет ТАСС.
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Этот проект усилит экспорт сельскохозяйственной продукции, повысив его объем до 500 тысяч тонн в год.
По словам Валерия Дубровского строительство этого линейного элеватора начнется в начале 2024 года и завершится в первом квартале 2026 года. После этого ожидается увеличение поставок с 200 тысяч тонн до 500 тысяч тонн ежегодно.
Этот проект является частью стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Инвестиции в строительство линейного элеватора оцениваются в 4,7 миллиарда рублей.