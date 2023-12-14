Липецк получил новые трамваи от предприятия Роскосмоса

Трамваи оборудованы индивидуальной системой климата в кабине водителя, системой контроля за его состоянием и помощью при маневрировании. Внутри салона размещены современные системы видеонаблюдения, обеспечивающие безопасность, а также медиаэкраны и USB-точки зарядки для мобильных телефонов.

Согласно условиям контракта, в 2024 году УКВЗ планирует изготовить и передать в Липецк еще 18 трамвайных вагонов такой же модели, поддерживая высокие стандарты качества и современные технологии в общественном транспорте.