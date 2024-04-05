Лишь 1 из 10 россиян читает зарубежные сайты

Они чаще всего читают новости (31%), общаются в социальных сетях и мессенджерах (28%), а также потребляют аудиовизуальный контент (26%).

Почти половина опрошенных (48%) считают себя обычными пользователями, не интересующимися техническими деталями интернета. В то же время, 37% имеют базовые знания и иногда нуждаются в помощи, а 9% являются продвинутыми пользователями, способными программировать.

Пользователи выделяют преимущества Рунета, такие как высокий уровень безопасности (29%), продвинутые государственные и банковские сервисы (26%) и низкие тарифы (23%). Однако, внедрение цифровых сервисов вызывает смешанные реакции: 12% пользователей относятся к этому скорее отрицательно.

Каждый пятый респондент (20%) считает Россию лидером по цифровизации, а треть уверены, что уровень развития интернета сравним с другими крупными государствами. Опрос был проведен среди 91 486 интернет-пользователей с 21 по 28 марта 2024 года.