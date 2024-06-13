Лишь 20% российских компаний оказались полностью защищены от кибератак

Эксперты предупреждают о возросшей угрозе для цифровых активов организаций, где наиболее конфиденциальные данные могут храниться в головном офисе, но передаются без должной защиты между филиалами и центром. Максим Каминский из «Лаборатории Касперского» отмечает необходимость специализированных решений для ускорения работы с сетью и повышения ее надежности.

Анализ безопасности, телеметрии и других данных в региональных подразделениях часто выполняется сотрудниками центрального офиса, что увеличивает их нагрузку при подключении новых офисов. Рекомендации экспертов включают использование специализированных решений для обеспечения кибербезопасности филиалов.