Лишь 20% российских компаний оказались полностью защищены от кибератак

Опубликовано 13 июня 2024, 12:46
1 мин.
Лишь 20% российских компаний оказались полностью защищены от кибератакА именно их филиалы
Недавнее исследование «Лаборатории Касперского» выявило, что лишь 20% компаний в России, имеющих филиалы в разных регионах, обеспечивают полную защиту всех своих подразделений. Для 14% компаний защищены только некоторые филиалы, а у 4% ни один из них не обладает надлежащей защитой.
© Ferra.ru
Эксперты предупреждают о возросшей угрозе для цифровых активов организаций, где наиболее конфиденциальные данные могут храниться в головном офисе, но передаются без должной защиты между филиалами и центром. Максим Каминский из «Лаборатории Касперского» отмечает необходимость специализированных решений для ускорения работы с сетью и повышения ее надежности.
Анализ безопасности, телеметрии и других данных в региональных подразделениях часто выполняется сотрудниками центрального офиса, что увеличивает их нагрузку при подключении новых офисов. Рекомендации экспертов включают использование специализированных решений для обеспечения кибербезопасности филиалов.
Источник:Газета.Ru
Автор:Ингела Воробьева