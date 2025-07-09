ЛНР внедрит цифровую систему для градостроительного планирования

Глава ЛНР Леонид Пасечник провел рабочую встречу с представителями Росреестра и ППК «Роскадастр». Участники отметили, что республика лидирует среди регионов Донбасса по наполнению Единого государственного реестра недвижимости точными данными.

Для реализации проекта создана рабочая группа под руководством вице-премьера ЛНР Павла Ковалева. Специалисты разработают дорожную карту по интеграции платформы, что станет важным шагом в цифровизации республики.

После завершения оцифровки территориальных данных власти смогут в режиме онлайн отслеживать планы развития, включая строительство новых объектов. Это позволит повысить эффективность управления инфраструктурными проектами.