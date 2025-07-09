В России
Опубликовано 09 июля 2025, 10:55
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ЛНР внедрит цифровую систему для градостроительного планирования

Национальная платформа начнет работу в регионе
Луганская Народная Республика приступила к внедрению «Национальной системы пространственных данных» (НСПД). Эта цифровая платформа поможет оптимизировать градостроительное планирование и управление территориальным развитием региона.
ЛНР внедрит цифровую систему для градостроительного планирования

© Ferra.ru

Глава ЛНР Леонид Пасечник провел рабочую встречу с представителями Росреестра и ППК «Роскадастр». Участники отметили, что республика лидирует среди регионов Донбасса по наполнению Единого государственного реестра недвижимости точными данными.

Для реализации проекта создана рабочая группа под руководством вице-премьера ЛНР Павла Ковалева. Специалисты разработают дорожную карту по интеграции платформы, что станет важным шагом в цифровизации республики.

После завершения оцифровки территориальных данных власти смогут в режиме онлайн отслеживать планы развития, включая строительство новых объектов. Это позволит повысить эффективность управления инфраструктурными проектами.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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