В России
Опубликовано 16 октября 2024, 17:30
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Лёгкий способ стать программистом: Т-Банк открыл доступ к бесплатным свободным инструментам создания приложений с помощью ИИ

Новая библиотека Turbo Alignment упрощает создание ИИ-приложений
Центр искусственного интеллекта Т-Банка анонсировал открытие бесплатной библиотеки инструментов Turbo Alignment, предназначенной для обучения больших языковых моделей (LLM) под бизнес-задачи. Данная инициатива была представлена на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 и призвана упростить процесс разработки ИИ-продуктов для стартапов и крупных компаний, не имеющих опыта в этой области.
Лёгкий способ стать программистом: Т-Банк открыл доступ к бесплатным свободным инструментам создания приложений с помощью ИИ

© Ferra.ru

Библиотека Turbo Alignment предлагает готовые инструменты для создания ассистентов поддержки, анализа текстов и разработки интеллектуальных поисковых систем. Это позволяет значительно снизить затраты на разработку и время, необходимое для создания продуктов на основе искусственного интеллекта. По оценкам разработчиков, скорость от идеи до запуска продукта увеличилась в четыре раза, что дает компаниям важное конкурентное преимущество.

Одним из ключевых компонентов библиотеки является языковая модель T-lite, которая демонстрирует высокую эффективность в решении бизнес-задач на русском языке. Библиотека также обеспечивает доступ к последним исследованиям в области AI Alignment, что позволяет разработчикам создавать предсказуемые и безопасные ИИ-приложения.

В дальнейшем Т-Банк планирует развивать библиотеку, добавляя новые методы и обучающие материалы, что еще больше расширит возможности для бизнеса в использовании технологий искусственного интеллекта.

Turbo Alignment уже доступна на GitHub, где можно ознакомиться с методами и примерами использования.