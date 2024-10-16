Лёгкий способ стать программистом: Т-Банк открыл доступ к бесплатным свободным инструментам создания приложений с помощью ИИ

Библиотека Turbo Alignment предлагает готовые инструменты для создания ассистентов поддержки, анализа текстов и разработки интеллектуальных поисковых систем. Это позволяет значительно снизить затраты на разработку и время, необходимое для создания продуктов на основе искусственного интеллекта. По оценкам разработчиков, скорость от идеи до запуска продукта увеличилась в четыре раза, что дает компаниям важное конкурентное преимущество.

Одним из ключевых компонентов библиотеки является языковая модель T-lite, которая демонстрирует высокую эффективность в решении бизнес-задач на русском языке. Библиотека также обеспечивает доступ к последним исследованиям в области AI Alignment, что позволяет разработчикам создавать предсказуемые и безопасные ИИ-приложения.

В дальнейшем Т-Банк планирует развивать библиотеку, добавляя новые методы и обучающие материалы, что еще больше расширит возможности для бизнеса в использовании технологий искусственного интеллекта.

Turbo Alignment уже доступна на GitHub, где можно ознакомиться с методами и примерами использования.