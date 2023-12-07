"М.Видео - Эльдорадо" и РЭО будут сотрудничать в переработке электронных отходов

"М.Видео - Эльдорадо" и РЭО будут сотрудничать в переработке электронных отходовБлагодаря чему можно получить вторсырье
Российский экологический оператор (РЭО) и сеть магазинов электроники "М.Видео - Эльдорадо" заключили важное соглашение о сотрудничестве в переработке электронных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе сети, отметив, что партнеры планируют развивать карту сбора электролома на сайте и в приложении, а также проводить экологические акции, пишет ТАСС.
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Глава РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что такое сотрудничество позволит строить экономику замкнутого цикла в России, уменьшая количество отходов на полигонах. Среди целей - получение различных видов вторичного сырья из переработки электронных отходов.
По словам руководителя экологических программ "М.Видео - Эльдорадо" Оксаны Платоновой, магазины уже предоставляют специальные боксы для сбора техники и батареек, а также оказывают поддержку клиентам в утилизации старой техники через сервис экотакси. Планируется расширение сотрудничества и привлечение клиентов к бонусной программе "Экоины".