"М.Видео - Эльдорадо" и РЭО будут сотрудничать в переработке электронных отходов

Глава РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что такое сотрудничество позволит строить экономику замкнутого цикла в России, уменьшая количество отходов на полигонах. Среди целей - получение различных видов вторичного сырья из переработки электронных отходов.

По словам руководителя экологических программ "М.Видео - Эльдорадо" Оксаны Платоновой, магазины уже предоставляют специальные боксы для сбора техники и батареек, а также оказывают поддержку клиентам в утилизации старой техники через сервис экотакси. Планируется расширение сотрудничества и привлечение клиентов к бонусной программе "Экоины".