М. Видео подарит скидку покупателям техники в рассрочку

Теперь покупатели могут приобрести товары в рассрочку до 30 месяцев без первого взноса и получить дополнительную скидку. Стоимость товара с учетом скидки указана прямо в ценнике, что делает процесс покупки более прозрачным для клиентов.

Эта новая система рассрочки позволяет покупателям экономить до 10% от стоимости товара при досрочном погашении или равномерно распределить платежи на выбранный период. Альфа-Банк выступает генеральным партнером в рамках этой акции.

Генеральный директор «Директ Кредит» Олег Гарифуллин отметил, что новая система рассрочки призвана обеспечить клиентов лучшим сервисом и прозрачными условиями для покупок. М. Видео-Эльдорадо становится одним из немногих ритейлеров, компенсирующих банковский процент с помощью скидки от стоимости товара.