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В России
Опубликовано 03 июня 2024, 13:24
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М. Видео подарит скидку покупателям техники в рассрочку

На 24, 25 и 30 месяцев
М. Видео-Эльдорадо представила новую возможность для своих клиентов — приобретение техники без первоначального взноса и с дополнительной скидкой. Сеть розничной торговли указывает честную стоимость товаров с учетом 10% скидки для клиентов, выбравших рассрочку на 24, 25 и 30 месяцев.
М. Видео подарит скидку покупателям техники в рассрочку

© Ferra.ru

Теперь покупатели могут приобрести товары в рассрочку до 30 месяцев без первого взноса и получить дополнительную скидку. Стоимость товара с учетом скидки указана прямо в ценнике, что делает процесс покупки более прозрачным для клиентов.

Эта новая система рассрочки позволяет покупателям экономить до 10% от стоимости товара при досрочном погашении или равномерно распределить платежи на выбранный период. Альфа-Банк выступает генеральным партнером в рамках этой акции.

Генеральный директор «Директ Кредит» Олег Гарифуллин отметил, что новая система рассрочки призвана обеспечить клиентов лучшим сервисом и прозрачными условиями для покупок. М. Видео-Эльдорадо становится одним из немногих ритейлеров, компенсирующих банковский процент с помощью скидки от стоимости товара.

Источник:М.Видео
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#техника
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#электроника