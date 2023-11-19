Магазин приложений RuStore будет предустановлен на смартфоны с ОС "Аврора"С 2024 года
С 2024 года магазин приложений RuStore будет предустановлен на всех смартфонах, работающих на операционной системе "Аврора". Об этом объявил на конференции RuStore Mobile Conf ведущий менеджер проекта, Александр Руснак, пишет ТАСС.
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По словам Руснака, RuStore будет предустановлен на устройствах, начиная с пятого поколения операционной системы "Аврора". Это изменение откроет для разработчиков возможность самостоятельной публикации приложений. Такой шаг позволит сделать RuStore основным источником приложений для устройств, использующих ОС "Аврора".
Эта инициатива направлена на упрощение доступа к приложениям и создание удобной экосистемы для пользователей ОС "Аврора". Предустановленный магазин приложений станет стандартом для новых смартфонов, облегчая пользователям доступ к разнообразному программному обеспечению.