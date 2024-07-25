Магазин приложений RuStore внедрил ИИ для улучшения поиска и рекомендаций

Теперь поисковая система анализирует введенные пользователем буквы и на основе похожих запросов выдает наиболее популярные приложения и игры. По словам Олега Афанасьева, директора по продукту RuStore, внедрение ML-технологий ускорит процесс поиска полезных приложений и учтет не только прямые запросы, но и поисковые тренды.

Кроме того, ML помогает создавать персонализированные подборки на основе анализа установок и взаимодействий других пользователей. Система учитывает количество установок, комментарии, частоту обновлений и другие параметры, что позволяет рекомендовать не только популярные, но и новые проекты, способствуя их росту и привлечению аудитории.