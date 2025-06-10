Магазин приложений RuStore заработал во Вьетнаме

Вьетнам стал одним из приоритетных направлений для RuStore. Это связано с бурным ростом цифрового сектора в стране и активным развитием мобильных игр. По числу игровых издателей Вьетнам занимает третье место в мире. Только за прошлый год три из десяти самых скачиваемых мобильных игр были созданы именно там.

Большинство популярных игр из Вьетнама — это простые, но захватывающие аркады с музыкальным сопровождением, ритмом и легким геймплеем. Один из самых известных примеров — Flappy Bird, которая набрала около 100 миллионов скачиваний по всему миру.

Для вьетнамских студий в RuStore упрощена регистрация и доступны гибкие модели заработка — от внутриигровых покупок до рекламы и подписок. Первой компанией из Вьетнама, присоединившейся к платформе, стала Gamee Studio.

Сегодня в каталоге RuStore уже более 70 тысяч приложений из 40 стран, включая Китай, Сингапур и страны СНГ. Компания ожидает, что с выходом на вьетнамский рынок количество международных разработчиков будет только расти.