В России
Опубликовано 01 июля 2025, 21:13
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«Магнит» открыл крупнейший роботизированный центр в Подмосковье

Логистический комплекс использует современные технологии автоматизации
В Подольске начал работу новый распределительный центр сети «Магнит», ставший крупнейшим в России объектом компании с применением роботизированных технологий. Торжественное открытие состоялось с участием губернатора Московской области Андрея Воробьева, представителей Минпромторга и руководства розничной сети.
«Магнит» открыл крупнейший роботизированный центр в Подмосковье

© Ferra.ru

Автоматизированный логистический комплекс расположен на территории индустриального парка «Южный». Первая очередь центра была запущена еще в марте, а сегодня введена в эксплуатацию вторая, завершающая очередь проекта.

Как отметил губернатор Воробьев, развитие логистической инфраструктуры играет ключевую роль в экономике Подмосковья. Регион заинтересован в привлечении компаний, занимающихся производством робототехники и внедрением современных технологий автоматизации.

На мероприятии присутствовали генеральный директор «Магнита» Евгений Случевский, а также Давит Манукян — управляющий директор компании «Комитас», которая занимается производством роботов для нового центра.

Роботизированные технологии позволяют значительно повысить эффективность работы распределительного центра. Автоматизация процессов сокращает нагрузку на персонал и ускоряет обработку товарных потоков.