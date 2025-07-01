«Магнит» открыл крупнейший роботизированный центр в Подмосковье

Автоматизированный логистический комплекс расположен на территории индустриального парка «Южный». Первая очередь центра была запущена еще в марте, а сегодня введена в эксплуатацию вторая, завершающая очередь проекта.

Как отметил губернатор Воробьев, развитие логистической инфраструктуры играет ключевую роль в экономике Подмосковья. Регион заинтересован в привлечении компаний, занимающихся производством робототехники и внедрением современных технологий автоматизации.

На мероприятии присутствовали генеральный директор «Магнита» Евгений Случевский, а также Давит Манукян — управляющий директор компании «Комитас», которая занимается производством роботов для нового центра.

Роботизированные технологии позволяют значительно повысить эффективность работы распределительного центра. Автоматизация процессов сокращает нагрузку на персонал и ускоряет обработку товарных потоков.