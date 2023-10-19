«Магнит» создаст свой маркетплейс на базе KazanExpress

Согласно заявлениям представителей "Магнита", после приобретения "КазаньЭкспресс", сеть планирует значительно расширить географию и количество пунктов выдачи заказов. Это будет достигнуто путем открытия пунктов выдачи в магазинах "Магнита". Помимо этого, "Магнит" намерен привлекать новых продавцов и разнообразить ассортимент товаров на площадке.

Соглашение о выкупе охватывает все сто процентов ООО "КазаньЭкспресс". В настоящее время этот маркетплейс принадлежит "AliExpress Россия", компании "Агрегатор-онлайн", Сергею Еремееву, владельцу холдинга FIX, а также основателям "КазаньЭкспресс" Линару Хуснуллину и Кевину Ханде.