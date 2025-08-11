Магнитогорский металлургический комбинат внедрил онлайн-мониторинг выбросов

Новые системы непрерывно измеряют показатели выбросов и передают данные в государственный реестр. Особое внимание уделено контролю работы газоочистных установок сталеплавильного цеха и агломерационного производства. Приёмка оборудования проводилась с использованием технологий виртуальной реальности.

На предприятии уже работают 50 таких систем, охватывающих 72% выбросов. В перспективе планируется установить 127 автоматизированных комплексов, что позволит контролировать до 85% вредных выбросов.

Как отмечают в компании, с 2017 года объёмы загрязняющих веществ сократились на 27%. Для анализа данных используется единый диспетчерский комплекс с элементами машинного зрения и математическим моделированием.

ММК стал первым металлургическим предприятием России, официально верифицировавшим данные онлайн-мониторинга.