Магнитогорский металлургический комбинат внедрил систему безопасности на базе ИИ

Система безопасности использует программную платформу «Цифровой рабочий», которая в реальном времени интегрирует данные локального позиционирования сотрудников, информацию о технологическом процессе, видеонаблюдение и видеоанализ. В основе системы лежит технология машинного зрения, обрабатывающая информацию с множества источников и отображающая её в 3D-модели цеха. Это позволяет эффективно отслеживать местоположение работников и предотвращать их нахождение в опасных зонах.

Система охватывает критически важные участки на доменной печи № 1, включая литейный двор, газоопасные зоны и железнодорожный переезд. С помощью видеокамер и персональных устройств сотрудники получают предупреждения, если приближаются к опасным зонам. Эта система позволяет повысить безопасность и эффективность на производственных объектах ММК, продвигаясь к цели нулевого травматизма.