В России
Опубликовано 18 ноября 2024, 16:16
1 мин.

Магнитогорский металлургический комбинат внедрил систему безопасности на базе ИИ

Технология поможет достичь нулевого травматизма на предприятии
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил систему безопасности на базе искусственного интеллекта (ИИ), направленную на предотвращение производственного травматизма. Новый проект был реализован в доменном цехе и вскоре будет масштабирован на другие подразделения комбината.
Магнитогорский металлургический комбинат внедрил систему безопасности на базе ИИ

© Ferra.ru

Система безопасности использует программную платформу «Цифровой рабочий», которая в реальном времени интегрирует данные локального позиционирования сотрудников, информацию о технологическом процессе, видеонаблюдение и видеоанализ. В основе системы лежит технология машинного зрения, обрабатывающая информацию с множества источников и отображающая её в 3D-модели цеха. Это позволяет эффективно отслеживать местоположение работников и предотвращать их нахождение в опасных зонах.

Система охватывает критически важные участки на доменной печи № 1, включая литейный двор, газоопасные зоны и железнодорожный переезд. С помощью видеокамер и персональных устройств сотрудники получают предупреждения, если приближаются к опасным зонам. Эта система позволяет повысить безопасность и эффективность на производственных объектах ММК, продвигаясь к цели нулевого травматизма.