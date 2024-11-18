В России
Опубликовано 18 ноября 2024, 16:02
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МАИ создал умный комплекс для автоматического контроля производства деталей

Новая система в два раза ускоряет и удешевляет процесс измерений
В Московском авиационном институте (МАИ) совместно с Серовским механическим заводом был разработан умный комплекс для автоматического контроля производства полых цилиндрических деталей. Система позволяет контролировать 18 параметров, включая внешние и внутренние диаметры, биение и длину, и значительно ускоряет и улучшает точность процесса.
МАИ создал умный комплекс для автоматического контроля производства деталей

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В пресс-службе МАИ сообщили, что до этого момента контроль таких деталей проводился вручную, что занимало много времени и требовало использования различных инструментов, каждый из которых нужно было ежедневно проверять. Это создавало дополнительные трудности, так как существующие устройства не подходили для измерений полых объектов, а стандартные датчики не всегда корректно работали с их поверхностями.

Теперь с помощью нового комплекса все эти операции автоматизированы. В отличие от традиционных контрольно-измерительных машин, новая система интегрирована непосредственно в производственный процесс, что позволяет проводить измерения в реальных условиях цеха. Это помогло сократить время на контроль одной детали в два раза и снизить себестоимость измерений в четыре раза.

В будущем разработчики планируют создать малую партию таких комплексов, которые будут работать на базе отечественных микроконтроллеров и с возможностью роботизации процесса измерения, исключив необходимость участия человека.