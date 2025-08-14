В России
Опубликовано 14 августа 2025, 20:06
1 мин.

МАИ создаст гибридную силовую установку для аэротакси

Разработка рассчитана на тяжёлые беспилотники
Специалисты Московского авиационного института работают над созданием гибридной силовой установки для беспилотников грузоподъёмностью более 500 кг и перспективных аэротакси. Проект реализуется при поддержке Фонда НТИ в рамках стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года.
МАИ создаст гибридную силовую установку для аэротакси

© Ferra.ru

Новая установка сочетает тепловую машину, генератор и электрические двигатели. Такая конструкция обеспечит технике вертикальный взлёт без необходимости в аэродроме и возможность дальних перелётов. Электроника будет координировать работу всех компонентов, а аккумуляторы помогут при манёврах и взлёте.

Как поясняют разработчики, система найдёт применение в доставке грузов в труднодоступные районы, мониторинге территорий, сельском хозяйстве и спасательных операциях. В перспективе технологию можно адаптировать для аэротакси.

Особенность проекта — использование цифровых двойников всех компонентов и ориентация на российские комплектующие. К разработке уже проявили интерес «УЗГА» и «Яковлев».

Сейчас идёт этап расчётов и подготовки эскизной документации. Изготовление и испытания демонстратора запланированы на 2026 год.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии