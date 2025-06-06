МАИ создаст российский бортовой комплекс для дронов

МАИ создаст российский бортовой комплекс для дроновК 2026 году
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Разработка ведется как альтернатива используемым сегодня открытым программным решениям, которые, по словам инженеров, часто создаются без соблюдения стандартов и должного тестирования. Это приводит к проблемам с надежностью и интеграцией с другими системами.
Как пояснил ведущий инженер центра «Авионика» МАИ Глеб Боярский, новый комплекс разрабатывается в строгом соответствии с промышленными стандартами. Он будет включать полный набор функций: от обработки данных с датчиков до управления полетом и стабилизации аппарата.
Проект реализуется в рамках федеральной программы по развитию беспилотных технологий. К работе подключены кафедра системного проектирования авиакомплексов и центр «Авионика». Среди потенциальных заказчиков — ведущие российские авиационные предприятия.
Комплекс сможет работать с мультикоптерами и тейлситтерами — гибридными аппаратами, сочетающими вертикальный взлет с самолетным режимом полета. Завершить разработку планируется в 2026 году.