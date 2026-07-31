«Макс» встроили в приёмную кампанию: первокурсникам придут уведомления от Госуслуг

Также будущим студентам обещают доступ к чат-ботам в едином цифровом пространстве — всё чтобы упростить бюрократию и не заставлять первокурсников метаться между сайтами.

В ведомстве подсчитали, что в «Максе» уже создано более 230 тысяч студенческих чатов, в которых сидят 2,4 млн человек. ВУЗы ведут около пяти тысяч официальных каналов, а их суммарная аудитория перевалила за 2,6 млн.

«При поддержке Минобрнауки России в приёмную кампанию 2026 года интегрирован национальный мессенджер МАХ. При зачислении первокурсники получат уведомление от Госуслуг на официальные чаты своего вуза в МАХ и смогут пользоваться чат-ботами в едином цифровом пространстве», — сказано в сообщении Минобрнауки.