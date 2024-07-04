Малотоннажный грузовик Sollers Argo получил российскую коробку передач

Опубликовано 04 июля 2024, 15:51
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Малотоннажный грузовик Sollers Argo получил российскую коробку передачВ рамках локализации продукции
Автопроизводитель «Соллерс» запустил программу локализации для малотоннажного грузовика Sollers Argo, начав комплектацию модели российскими коробками передач. Производство агрегатов организовано на заводе «Соллерс производство трансмиссий» в индустриальном парке Заволжского моторного завода.
По информации компании, шестиступенчатая коробка передач российского производства предназначена для моделей с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 130 лошадиных сил. Этот шаг является частью стратегии масштабной локализации продукции «Соллерс».
Новая производственная линия на заводе способна выпускать до 50 тысяч коробок передач в год и оборудована программным обеспечением российской разработки, что позволяет быстро адаптировать производство под различные модификации автомобилей.
Планы компании включают установку новых российских коробок передач и на другие модели Sollers в будущем.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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