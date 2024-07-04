В России
Опубликовано 04 июля 2024, 15:51
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Малотоннажный грузовик Sollers Argo получил российскую коробку передач

В рамках локализации продукции
Автопроизводитель «Соллерс» запустил программу локализации для малотоннажного грузовика Sollers Argo, начав комплектацию модели российскими коробками передач. Производство агрегатов организовано на заводе «Соллерс производство трансмиссий» в индустриальном парке Заволжского моторного завода.
Малотоннажный грузовик Sollers Argo получил российскую коробку передач
© Noufal Tariq

По информации компании, шестиступенчатая коробка передач российского производства предназначена для моделей с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 130 лошадиных сил. Этот шаг является частью стратегии масштабной локализации продукции «Соллерс».

Новая производственная линия на заводе способна выпускать до 50 тысяч коробок передач в год и оборудована программным обеспечением российской разработки, что позволяет быстро адаптировать производство под различные модификации автомобилей.

Планы компании включают установку новых российских коробок передач и на другие модели Sollers в будущем.