Малые технологические компании увеличили вклад в экономику России

Опубликовано 06 августа 2026, 15:461 мин.
Малые технологические компании увеличили вклад в экономику РоссииВыручка МТК достигла 1,4 трлн рублей
В пресс-службе фонда «Сколково» сообщили, что выручка малых технологических компаний (МТК) в России выросла в пять раз и достигла 1,4 трлн рублей. За два года их вклад в валовую добавленную стоимость высокотехнологичного сектора почти удвоился и составил 1,57%.
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В реестр МТК включены более 7,3 тыс. организаций, причем более половины связаны со «Сколково». Около 21% общей выручки сектора обеспечивают компании, работающие в сфере искусственного интеллекта.
Более 80% компаний направляют средства на разработку новых продуктов, а расходы на НИОКР превышают 70% их совокупной выручки. В 2023—2025 годах поддержку получили свыше 70% таких компаний, отметили в пресс-службе.
В 2025 году быстрее всего росли предприятия химической и пищевой промышленности, а также разработчики материалов, оборудования и инженерных решений. Выручка МТК пищевой отрасли увеличилась на 95%, химической на 63%.