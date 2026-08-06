Малые технологические компании увеличили вклад в экономику России

В реестр МТК включены более 7,3 тыс. организаций, причем более половины связаны со «Сколково». Около 21% общей выручки сектора обеспечивают компании, работающие в сфере искусственного интеллекта.

Более 80% компаний направляют средства на разработку новых продуктов, а расходы на НИОКР превышают 70% их совокупной выручки. В 2023—2025 годах поддержку получили свыше 70% таких компаний, отметили в пресс-службе.

В 2025 году быстрее всего росли предприятия химической и пищевой промышленности, а также разработчики материалов, оборудования и инженерных решений. Выручка МТК пищевой отрасли увеличилась на 95%, химической на 63%.