Марий Эл внедрит ИИ в транспорт, ЖКХ и строительство с помощью NtechLab

Опубликовано 21 июня 2025, 16:311 мин.
Марий Эл внедрит ИИ в транспорт, ЖКХ и строительство с помощью NtechLabРегион подписал соглашение о цифровом сотрудничестве
В Республике Марий Эл начнется внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в разные сферы жизни. Региональные власти подписали соглашение о сотрудничестве с российской компанией NtechLab, занимающейся разработками в области ИИ.
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Основное внимание будет уделено модернизации городской инфраструктуры. Технологии NtechLab планируют использовать в транспорте, строительстве и сфере ЖКХ. Также обсуждаются способы применения ИИ для создания более комфортных и безопасных общественных пространств. Власти региона заявляют, что стремятся сделать Марий Эл открытым регионом для современных цифровых решений.
По словам представителей республики, искусственный интеллект может помочь оптимизировать работу коммунальных и строительных служб, повысить безопасность и улучшить качество услуг. Кроме того, рассматриваются меры по поддержке разработчиков ИИ-решений и научных проектов в этой области.
Компания NtechLab уже применяет свои технологии в десятках российских регионов.