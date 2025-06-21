Марий Эл внедрит ИИ в транспорт, ЖКХ и строительство с помощью NtechLab

Основное внимание будет уделено модернизации городской инфраструктуры. Технологии NtechLab планируют использовать в транспорте, строительстве и сфере ЖКХ. Также обсуждаются способы применения ИИ для создания более комфортных и безопасных общественных пространств. Власти региона заявляют, что стремятся сделать Марий Эл открытым регионом для современных цифровых решений.

По словам представителей республики, искусственный интеллект может помочь оптимизировать работу коммунальных и строительных служб, повысить безопасность и улучшить качество услуг. Кроме того, рассматриваются меры по поддержке разработчиков ИИ-решений и научных проектов в этой области.

Компания NtechLab уже применяет свои технологии в десятках российских регионов.