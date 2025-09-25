Мария Захарова: гражданская авиация России расширяет маршруты, несмотря на санкции

На встрече в Монреале российские представители подчеркнули, что, несмотря на ограничения, введённые некоторыми странами, российская авиация растёт и развивается. Российские и международные авиакомпании увеличивают количество рейсов и открывают новые направления, расширяя географию полётов. Это показывает, что зарубежные страны всё ещё хотят сотрудничать с Россией в авиации.

Захарова опровергла информацию о том, что Россия просит ИКАО помочь снять санкции.

«На открытии сессии делегация Российской Федерации заявила, что, несмотря на односторонние ограничительные меры, введённые рядом государств — членов ИКАО в нарушение положений Чикагской конвенции и других норм международного права, российская гражданская авиационная отрасль продолжает активное развитие, российские и зарубежные авиакомпании увеличивают объёмы перевозок и расширяют сеть своих маршрутов, демонстрируя тем самым заинтересованность иностранных государств в сотрудничестве с Российской Федерацией в сфере воздушного транспорта», — сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.