Маршрутизаторы «Росэл» с российским ПО прошли сертификацию ФСТЭК

Опубликовано 05 августа 2026, 23:511 мин.
Маршрутизаторы «Росэл» с российским ПО прошли сертификацию ФСТЭКИ готовы к защищенным сетям
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, получил сертификат ФСТЭК на серию сервисных маршрутизаторов ISN415. Документ подтверждает соответствие требованиям защиты информации и допуск к использованию в государственных органах и при обработке персональных данных.
© «Росэл»
Маршрутизаторы с отечественным процессором и ПО обеспечивают подключение к интернету, создание локальных сетей и передачу питания через Ethernet для IP-камер. Встроенные алгоритмы позволяют приоритизировать трафик, например, выделять полосу для видеоконференций.
Директор по цифровой трансформации Виталий Александров отметил, что сертификат завершает контур доверия к линейке. Маршрутизатор стал полностью сертифицированным решением для ведомственных и промышленных сетей. Устройства разработаны НПП «Исток» им. Шокина.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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