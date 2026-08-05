Маршрутизаторы «Росэл» с российским ПО прошли сертификацию ФСТЭК

Маршрутизаторы с отечественным процессором и ПО обеспечивают подключение к интернету, создание локальных сетей и передачу питания через Ethernet для IP-камер. Встроенные алгоритмы позволяют приоритизировать трафик, например, выделять полосу для видеоконференций.

Директор по цифровой трансформации Виталий Александров отметил, что сертификат завершает контур доверия к линейке. Маршрутизатор стал полностью сертифицированным решением для ведомственных и промышленных сетей. Устройства разработаны НПП «Исток» им. Шокина.