Массовый выпуск утеплителя из переработанного стекла запустят в России

Соглашение о совместной работе подписали Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Ассоциация производителей пеностекла и аналогов. Они займутся созданием нормативных документов, которые помогут классифицировать продукцию, упростят подтверждение качества и защитят производителей от подделок. Кроме того, ассоциации будут проводить научные исследования и консультировать участников рынка.

Пеностекло получают путем вспенивания стеклянной массы при высоких температурах. Этот материал отличается прочностью, устойчивостью к влаге, отсутствием подверженности гниению и оно не горючее. Его используют для утепления зданий, строительства дорог и инфраструктуры. По свойствам пеностекло напоминает природные материалы, такие как туф или пемза.