В России
Опубликовано 28 июля 2025, 21:44
1 мин.

Массовый выпуск утеплителя из переработанного стекла запустят в России

Пеностекло планируют активно использовать в строительстве
В России планируют массово применять технологии производства пеностекла — утеплителя из переработанного стекла, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). Для этого разрабатывают единые стандарты и технические требования, которые упростят использование материала в строительстве.
Массовый выпуск утеплителя из переработанного стекла запустят в России

© Ferra.ru

Соглашение о совместной работе подписали Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Ассоциация производителей пеностекла и аналогов. Они займутся созданием нормативных документов, которые помогут классифицировать продукцию, упростят подтверждение качества и защитят производителей от подделок. Кроме того, ассоциации будут проводить научные исследования и консультировать участников рынка.

Пеностекло получают путем вспенивания стеклянной массы при высоких температурах. Этот материал отличается прочностью, устойчивостью к влаге, отсутствием подверженности гниению и оно не горючее. Его используют для утепления зданий, строительства дорог и инфраструктуры. По свойствам пеностекло напоминает природные материалы, такие как туф или пемза.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#разработка