Материал для быстрого поглощения CO2 создали российские учёные

Ионные жидкости — это органические соли, которые остаются жидкими при температуре ниже 100 °C. Их применяют в различных областях, от биологии до ракетостроения. Однако высокая вязкость таких жидкостей замедляет процесс поглощения газа. Учёные решили эту проблему, нанеся жидкость на пористый силикагель, что значительно ускорило реакцию.

Для улучшения характеристик материала исследователи изучили его микровязкость с помощью метода ядерного магнитного резонанса. Оказалось, что ионные жидкости снижают энергетический барьер вращения молекул, что увеличивает скорость поглощения CO2.

По данным института, новый материал требует в 1,5 раза меньше энергии для регенерации по сравнению с традиционными водно-аминовыми растворами. Это делает его перспективным для промышленного применения, где важно снижение энергозатрат при улавливании углекислого газа.