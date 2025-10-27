Мазь из трутовых грибов для лечения ожогов разработали на Урале

Исследователи использовали экстракты двух видов — трутовика плоского (Ganoderma applanatum) и трутовика окаймленного (Fomitopsis pinicola). Они содержат комплекс биоактивных веществ, включая полисахариды, полифенолы и терпены. Мази создавались на основе ланолина — животного воска.

Лечение ожогов третьей степени обычно занимает от нескольких недель до месяцев. Лабораторные испытания на животных показали, что применение новых мазей может сократить сроки восстановления. Препараты способствуют образованию новых клеток и уменьшают воспаление, что предотвращает образование грубых рубцов.

Работа ведется при поддержке Минобрнауки России и Российского научного фонда.