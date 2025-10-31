В России
МЧС испытало дрон для тушения пожаров на высотных зданиях

Беспилотник подаёт пену на уровень 15-го этажа
Специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области завершили испытания беспилотного летательного аппарата. Он предназначен для ликвидации возгораний в высотных зданиях. В ходе тестовых полётов дрон успешно поднимал пожарный рукав на высоту 15-го этажа и подавал компрессионную пену для тушения условного пожара.
Специалисты оценивали устойчивость аппарата, точность распыления огнетушащего состава и надёжность работы оборудования при различном давлении пены.

Как отметил начальник службы пожаротушения Егор Бухряков, ключевым преимуществом технологии является возможность работы на высотах, недоступных для автолестниц. Беспилотник способен оперативно достигать труднодоступных мест, куда не может подъехать специальная техника.

Испытания проводились в два этапа на аэродроме Логиново. Сначала отрабатывались полёты на высотах 60 и 100 метров с тушением условного возгорания пенным раствором.

