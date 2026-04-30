Медицина стала драйвером науки и технологий в России

Опубликовано 30 апреля 2026, 09:211 мин.
Медицина стала драйвером науки и технологий в РоссииРазвиваются решения для реабилитации и ИИ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что медицина и науки о жизни сегодня формируют одно из ключевых направлений развития науки. По его словам, в стране планируется выстроить устойчивую экосистему технологий с опорой на отечественные разработки, пишет ТАСС.
В рамках сотрудничества с «Ростехом» и АО «ЦИТО» ведется работа по созданию полного цикла решений для реабилитации. Речь идет о разработке и внедрении современных медицинских технологий.
На профильной площадке были представлены образцы продукции, включая нейроэлектроды нового поколения, протезные системы и российский цифровой микроскоп. Отмечается, что задачи в этой сфере растут вместе с научным потенциалом вузов.