«Мегафон» и «Эн+ Телеком» расширят цифровую инфраструктуру в Сибири

Опубликовано 04 июля 2026, 17:351 мин.
«Мегафон» и «Эн+ Телеком» расширят цифровую инфраструктуру в СибириСвязь и сервисы для удаленных районов
Оператор «Мегафон» и компания «Эн+ Телеком» подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на развитие связи и цифровых сервисов в Иркутской области и других регионах Сибири.
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Основной акцент сделан на обеспечении стабильной связью удаленных и промышленных территорий, включая районы с суровыми климатическими условиями. Для предприятий там наличие устойчивого сигнала считается критически важным, отметили в пресс-службе оператора.
Планируется совместное развитие B2B-решений и цифровых сервисов. В числе направлений указано внедрение частных сетей связи, тестирование спутникового интернета и IoT-решений для мониторинга промышленности.
Компании также будут обмениваться опытом и запускать пилотные проекты. Ожидается, что это поможет формировать региональную экосистему цифровых решений и повысит доступность телемедицины, дистанционного обучения и городских сервисов.