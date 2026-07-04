«Мегафон» и «Эн+ Телеком» расширят цифровую инфраструктуру в Сибири

Основной акцент сделан на обеспечении стабильной связью удаленных и промышленных территорий, включая районы с суровыми климатическими условиями. Для предприятий там наличие устойчивого сигнала считается критически важным, отметили в пресс-службе оператора.

Планируется совместное развитие B2B-решений и цифровых сервисов. В числе направлений указано внедрение частных сетей связи, тестирование спутникового интернета и IoT-решений для мониторинга промышленности.

Компании также будут обмениваться опытом и запускать пилотные проекты. Ожидается, что это поможет формировать региональную экосистему цифровых решений и повысит доступность телемедицины, дистанционного обучения и городских сервисов.