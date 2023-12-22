МегаФон обеспечил инновационный кластер МГУ сверхскоростным интернетом

МегаФон обеспечил инновационный кластер МГУ сверхскоростным интернетомПредоставляя скорость до 180 мегабит в секунду
Оператор связи «МегаФон» завершил обновление сети в инновационном кластере «Ломоносов» МГУ, делая сверхскоростнjq интернет доступным для резидентов. Новая инфраструктура предоставляет скорость до 180 мегабит в секунду, а также возможность использовать передовые технологии связи, включая VoLTE, пишет «Мослента» ссылаясь на пресс-службу компании.
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Эксперты компании обеспечили превосходное качество связи внутри десятиэтажного комплекса площадью 65 тысяч квадратных метров, поддерживая современные LTE-1800 диапазоны. Это обновление позволяет пользователям не только быстро и стабильно выходить в сеть, но и использовать передовые функции, такие как звонки через VoLTE, обеспечивая возможность одновременно разговаривать и работать в интернете.
Михаил Прахов, директор по развитию «МегаФона» в Московском регионе, подчеркнул, что такая высокая скорость интернета и стабильная связь станут ключевыми инструментами для компаний, занимающихся передовыми технологиями в научном центре. Это обеспечит возможность запуска прямых трансляций, видеозвонков и обмена большими файлами без ограничений.