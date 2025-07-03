МегаФон первым внедрил биометрические терминалы в своих салонах связи

Новые терминалы значительно упростят процесс активации SIM-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые по закону обязаны проходить биометрическую идентификацию. Ранее для этого нужно было получить СНИЛС, зарегистрироваться на портале Госуслуг и внести биометрические данные через банк.

Сейчас проверка биометрии проходила либо через приложение Госуслуг на смартфоне клиента, либо через личный кабинет юридического лица с помощью сотрудника оператора. Благодаря установке биотерминалов процедура верификации интегрирована непосредственно в процесс заключения договора, что существенно экономит время и для клиентов, и для работников салонов.

Проект реализован при поддержке Минцифры России, Центра Биометрических Технологий и компании Ovision, поставляющей оборудование. В МегаФоне планируют к осени полностью оборудовать все салоны биометрическими терминалами, что позволит сократить время обслуживания иностранных абонентов в полтора-два раза и сделать процесс покупки SIM-карт более удобным.