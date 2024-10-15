МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету

Теперь клиенты МегаФона в Дальневосточном, Сибирском и Приволжском федеральных округах смогут подключить домашний интернет и получить доступ к популярным онлайн-кинотеатрам и ТВ. Все услуги будут оплачиваться с одного счета, что значительно упростит управление расходами для пользователей.

Проект, стартовавший в августе прошлого года, уже охватил более 54 регионов, и его реализация продолжается. МегаФон активно сотрудничает с другими операторами, что способствует улучшению качества сервиса и расширению присутствия на рынке домашнего интернета.

По словам представителей компаний, сотрудничество между МегаФоном и «Ростелекомом» обеспечит доступ к высококачественным интернет-услугам на всей территории России, включая отдаленные населенные пункты.