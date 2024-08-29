МегаФон сделал безлимитным интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга на любых тарифах

Опубликовано 29 августа 2024, 14:021 мин.
МегаФон сделал безлимитным интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга на любых тарифахУ которых подключены пакеты гигабайтов
С 1 сентября 2024 года мобильный интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга станет безлимитным для всех абонентов МегаФона, подключенных к тарифам с пакетами гигабайтов. При спуске в подземку трафик не будет расходоваться, что особенно актуально с началом учебного и делового сезона, когда пассажиропоток растет.
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В 2023 году метрополитены двух крупнейших городов страны перевезли почти 2,7 миллиарда пассажиров. Мобильный трафик в метро активно используется для просмотра сериалов, социальных сетей и прослушивания музыки. В этом году объем трафика в столичной подземке вырос на 115%, в Петербурге — на 48%.
МегаФон также модернизирует оборудование на станциях и в тоннелях метро, что уже повысило скорость передачи данных на 20%. До конца года будут открыты новые станции с уже обновленной сетевой инфраструктурой.