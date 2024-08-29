МегаФон сделал безлимитным интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга на любых тарифах

В 2023 году метрополитены двух крупнейших городов страны перевезли почти 2,7 миллиарда пассажиров. Мобильный трафик в метро активно используется для просмотра сериалов, социальных сетей и прослушивания музыки. В этом году объем трафика в столичной подземке вырос на 115%, в Петербурге — на 48%.

МегаФон также модернизирует оборудование на станциях и в тоннелях метро, что уже повысило скорость передачи данных на 20%. До конца года будут открыты новые станции с уже обновленной сетевой инфраструктурой.