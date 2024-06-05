«Мегафон» создаст облачную систему видеонаблюдения

Как отметил коммерческий директор «Мегафона» по развитию корпоративного и государственного сегментов, Эмин Антонян, новая система будет обладать высоким уровнем доступности и эффективной технической поддержкой. Планируется разработка и внедрение новых интеллектуальных сервисов в области видеонаблюдения и видеоаналитики, что обеспечит клиентов высоким уровнем сервиса и возможностью обработки видеоданных в реальном времени.

Использование облачных технологий позволит повысить безопасность данных, что является важным аспектом в сфере видеонаблюдения. Совместная работа «Мегафона» и Ivideon направлена на создание инновационной системы, способной изменить подход к видеонаблюдению.