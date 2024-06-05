«Мегафон» создаст облачную систему видеонаблюдения

Опубликовано 05 июня 2024, 19:47
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«Мегафон» создаст облачную систему видеонаблюденияСовместно с Ivideon
«Мегафон» и российский разработчик решений в области видеонаблюдения Ivideon подписали соглашение о создании системы видеонаблюдения на основе облачной платформы оператора. Это сотрудничество объединяет облачные ресурсы «Мегафона» и многолетний опыт Ivideon, что позволяет создать инновационное решение для рынка видеонаблюдения и видеоаналитики.
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Как отметил коммерческий директор «Мегафона» по развитию корпоративного и государственного сегментов, Эмин Антонян, новая система будет обладать высоким уровнем доступности и эффективной технической поддержкой. Планируется разработка и внедрение новых интеллектуальных сервисов в области видеонаблюдения и видеоаналитики, что обеспечит клиентов высоким уровнем сервиса и возможностью обработки видеоданных в реальном времени.
Использование облачных технологий позволит повысить безопасность данных, что является важным аспектом в сфере видеонаблюдения. Совместная работа «Мегафона» и Ivideon направлена на создание инновационной системы, способной изменить подход к видеонаблюдению.