МегаФон улучшил качество связи в историческом центре Вологды

Вологда, известная своей старинной архитектурой и историческими достопримечательностями, привлекает все больше туристов. В прошлом году их число увеличилось на 15%. Для обеспечения комфортного пребывания посетителей в городе, «МегаФон» обновил инфраструктуру связи, чтобы туристы могли без проблем делиться впечатлениями в социальных сетях, общаться с родными и проводить онлайн-экскурсии.

Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области, отметила, что среднестатистический турист потребляет большой объем интернет-трафика каждый день, и поэтому модернизация сети важна для обеспечения стабильного интернет-соединения в местах притяжения путешественников.