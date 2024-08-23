МегаФон ускорил интернет в четырех городах Московской области

Инженеры компании установили новые базовые станции с учетом плотности населения и особенностей местности. В сельской местности работают телеком-оборудование с поддержкой GSM-900 и LTE-800, что обеспечивает стабильный сигнал и качественную голосовую связь. В городах внедрены станции, поддерживающие LTE-2600, что увеличивает скорость передачи данных и снижает нагрузку на сеть.

По словам Михаила Прахова, директора МегаФона по развитию в Московском регионе, за первые шесть месяцев 2024 года пользователи увеличили мобильный трафик на 29% и стали на 46% чаще совершать звонки.