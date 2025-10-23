«Мегафон» внедрил ИИ-ассистента для помощи консультантам в салонах

Опубликовано 23 октября 2025, 23:161 мин.
«Мегафон» внедрил ИИ-ассистента для помощи консультантам в салонахВиртуальный помощник ускоряет работу сотрудников
В салонах объединенной розничной сети «Мегафон» и Yota начал работать интеллектуальный помощник на базе искусственного интеллекта (ИИ). Система «Суфлер» представляет собой чат-бота, интегрированного с корпоративными базами данных.
© Ferra.ru
ИИ-ассистент помогает консультантам оперативно получать информацию о продуктах и процессах обслуживания. С момента запуска система обработала более 10 тысяч запросов, при этом 60% обращений поступило от сотрудников со стажем работы менее года.
Как отметили в компании, более половины работников розничной сети относятся к возрастной категории 18−24 лет, для которых технологии искусственного интеллекта являются привычным инструментом. Внедрение системы направлено на повышение эффективности и комфорта рабочих процессов.
Информация в ИИ-помощнике ежедневно обновляется и доступна исключительно сотрудникам компании.