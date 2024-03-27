«МегаФон» внедрил на своей сети отечественное транспортное оборудование

Этот шаг является частью стратегии оператора по развитию сети и увеличению пропускной способности в условиях растущего объема интернет-трафика. Внедрение отечественного оборудования также способствует решению задачи по импортозамещению и расширению пула поставщиков для «МегаФона».

Директор по развитию транспортной сети «МегаФон» подчеркнул, что компания уже длительное время тестирует различные типы сетевого оборудования от российских производителей, что позволяет ей расширять партнерские отношения и обеспечивать высокое качество своих услуг.

В дальнейшем планируется распространить внедрение нового оборудования и на другие регионы России, что поможет улучшить качество и надежность связи для абонентов «МегаФона» по всей стране.