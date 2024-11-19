МегаФон внедрил сервис уведомлений о регистрации новых номеров на абонента

Информирование происходит в режиме онлайн, сразу после регистрации нового договора. Абоненты будут получать сообщения по СМС на старый номер, по электронной почте, а также через push-уведомления, если у них установлен личный кабинет МегаФона. В уведомлениях указана информация о новом номере и инструкция по действиям, если номер был зарегистрирован без ведома владельца.

Если абонент получает сообщение о неизвестной регистрации, ему необходимо срочно обратиться в салон связи и предъявить документы для блокировки номера. Это нововведение помогает защитить клиентов от действий мошенников, которые могут использовать чужие паспортные данные для регистрации номеров.